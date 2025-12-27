الداخلية السورية تعلن اعتقال مطلوب وضبط أسلحة في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على المدعو عماد محمد أبو زريق، المطلوب للعدالة على خلفية تورطه في ارتكاب "جرائم جسيمة"، في عملية أمنية بمحافظة درعا جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها على موقع إكس، أن المعطيات الأولية للتحقيقات أظهرت ارتباط الموقوف بعلاقات مباشرة مع الأجهزة الأمنية خلال فترة النظام السابق.

وأوضحت أنه "استغل هذا الغطاء لتنفيذ انتهاكات خطيرة شملت قتل مدنيين، وتنفيذ عمليات سطو مسلح، إضافة إلى إدارة شبكة منظّمة لتجارة وتهريب المواد المخدّرة داخل البلاد وخارجها".

وأضافت الوزارة، أن المقبوض عليه أدلى، خلال التحقيق، باعترافات تفصيلية حول وجود مستودعات للأسلحة والذخائر في بلدة نصيب (جنوب شرق مدينة درعا).

وأردفت "على الفور تحرّكت وحدات الأمن المختصة إلى المواقع المحددة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر".

وذكرت الوزارة، أن المضبوطات شملت قذائف هاون بمختلف العيارات، وصواريخ من نوع كاتيوشا، وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى رشاشات ثقيلة ومتوسطة، وذخائر متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأكدت أن الأسلحة صودرت وفق الأصول القانونية، في حين جرى إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومنذ الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعمل الحكومة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يسعون إلى إثارة اضطرابات أمنية.