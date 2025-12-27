الانتقالي الجنوبي: نثمن جهود التحالف ومنفتحون على أي ترتيبات

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم السبت إنه يثمن الجهود التي تبذلها دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات لمعالجة التباينات القائمة، مؤكدا انفتاحه على أي ترتيبات من شأنها ضمان ما سماه "حماية الجنوب واستقراره، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه".

وقال بيان للمجلس، إن قيادته التنفيذية العُليا استهلت اجتماعها الدوري اليوم باستعراض تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية ذات الصلة بالجنوب، إلى جانب مناقشتها بعض الجوانب الخدمية، وفق البيان.

من جهته، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى خفض التصعيد في حضرموت والمهرة مؤكدا "أهمية جهود الوساطة الإقليمية".

وقد قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، إن على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إنهاء التصعيد وإخراج قواته من معسكرات محافظتي حضرموت والمهرة.

وأضاف أن الوقت حان للانتقالي لتغليب "صوت العقل والحكمة" بالاستجابة لجهود الوساطة، مشيرا إلى أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل ولن تنسى أو تهمش.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين.

وأضاف المالكي أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا لجهود خفض التصعيد، وتشمل خروج قوات المجلس الانتقالي، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

من جانب آخر، قال مصدر مسؤول لوكالة الأنباء اليمنية أمس إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب من قوات التحالف أخذ تدابير عسكرية لحماية المدنيين بحضرموت ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة هناك.

وأمس الجمعة، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التزامه "بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة"، بعد أن تحدثت وسائل إعلام تابعة له عن قصف نفذه سلاح الجو السعودي على مواقع قوات تابعة له بحضرموت.

والخميس الماضي أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة تمت بدون موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو التنسيق مع "تحالف دعم الشرعية".

وأضافت أنها تعوّل على مبادرة المجلس الانتقالي الجنوبي بإنهاء التصعيد وخروج قواته "بسلاسة وبشكل عاجل" من محافظتي حضرموت والمهرة ​الشرقيتين، ‌اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر.