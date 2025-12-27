الاحتلال يفرض حظر تجوال في قباطية ويواصل حملته العسكرية

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش فرض حظر تجوال في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، في حين أكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال تواصل دهم المنازل هناك ضمن حملتها العسكرية لليوم الثاني عقب هجوم أمس الجمعة في منطقتي بيسان والعفولة داخل أراضي 1948، وأسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.

وأفاد رئيس بلدية قباطية للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدة واعتقلت عشرات الفلسطينيين بعد التحقيق معهم ميدانيا، وحوّلت مدرسة في البلدة إلى ثكنة عسكرية ومقر للاعتقال، إضافة إلى تدمير بنى تحتية وقطع الكهرباء عن أحياء مختلفة.

كما أعلن جيش الاحتلال أن منفذ الهجوم هو أحمد أبو الرب من قباطية، حيث داهمت القوات منزله واعتقلت والده وطردت العائلة، وأخذت قياسات هندسية تمهيدا لهدم المنزل.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى بلدة قباطية جنوب جنين، حيث ألحقت أضرارًا بخطوط الكهرباء، وفرضت سواتر ترابية وأغلقت مداخل البلدة، مع تنفيذ مداهمات واسعة وتحقيقات ميدانية طالت منازل الفلسطينيين، بينها منزل عائلة منفذ عملية بيسان.

وقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد منفذ عملية بيسان شمال شرقي إسرائيل، المنحدر من قباطية قضاء جنين بالضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين، قبل أن تداهم محال تجارية وتصادر كاميرات مراقبة وتعتقل شابا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرقي رام الله، وسيطرت على بناية سكنية قيد الإنشاء وحوّلتها إلى نقطة عسكرية، ونصبت كاميرات مراقبة على سطحها.

كما وثقت منصات فلسطينية قيام إطلاق مستوطنين مواشيهم في أراضي الفلسطينيين وقرب مساكنهم في منطقة الخلايل بقرية المغير شمال شرق رام الله.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.