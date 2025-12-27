استنفار في بولندا.. إغلاق مطارات وتحليق مكثف لمقاتلات الناتو

أغلقت بولندا مطاري جيشوف ولوبلين الليلة الماضية لأسباب أمنية بسبب غارات جوية روسية كثيفة على أوكرانيا. وتقع كلتا المدينتين بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت الوكالة البولندية للملاحة الجوية (بانسا) في تغريدة على موقع إكس اليوم السبت، "تم إغلاق مطاري جيشوف ولوبلين في جنوب شرق بولندا مؤقتا، بعد أن نفذ الطيران العسكري البولندي والحليف عمليات جوية داخل المجال الجوي البولندي بسبب هجمات روسية على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية".

وأضافت الوكالة أن القرار جاء "بسبب ضرورة ضمان حرية عمل الطيران العسكري"، مؤكدة أن المطارين استأنفا نشاطهما وعاد العمل فيهما بشكل طبيعي بعد انتهاء العمليات العسكرية في الأجواء.

وكان الجيش البولندي قد أعلن سابقا أن طائراته المقاتلة أقلعت مع طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية المجال الجوي البولندي. غير أنه لم يكن هناك أي انتهاكات للمجال الجوي.

وتقوم بولندا بشكل روتيني بإرسال طائرات مقاتلة عندما تشن روسيا هجمات جوية على المناطق الأوكرانية القريبة من الحدود. لكن هذا لا يؤدي عادة إلى إغلاق المطارات البولندية في نفس الوقت.

وخلال الشهرين الماضيين، رُصدت طائرات مسيرة يعتقد أنها روسية في 15 دولة من دول الناتو، أبرزها بولندا وألمانيا وبلجيكا، وقد حلقت قرب المطارات في أكثر من نصف تلك الحوادث وفوق مواقع عسكرية في ربع الحالات، مما أثار استنفارا أمنيا واسعا في أوروبا.