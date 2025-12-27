إيطاليا تعتقل 9 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

قال الادعاء العام الإيطالي، اليوم السبت، إن السلطات ألقت القبض على 9 أشخاص يعملون في 3 جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، للاشتباه في تمويلهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك في عملية نسقتها وحدتا مكافحة المافيا والإرهاب.

وذكر الادعاء العام في مدينة جنوة (شمال) إيطاليا، في بيان، أن المشتبه بهم متهمون "بالانتماء إلى حركة حماس وتمويلها، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية".

ومن بين الموقوفين رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، بحسب تقارير إعلامية.

وزعم بيان للشرطة الإيطالية أن المعتقلين حوّلوا نحو 7 ملايين يورو (8.24 ملايين دولار أميركي) -جُمعت على مدى العامين الماضيين- إلى جمعيات خيرية تابعة لحماس أو مرتبطة بها، مؤكدة أنها صادرت أصولا تزيد قيمتها على 8 ملايين يورو.

وأضافت الشرطة الإيطالية أن الجمعيات الثلاث هي جزء من "مشروع إستراتيجي لحركة حماس، والتي صممت هيكلا معقّدا يضم خلايا تعمل في الخارج، قادرة على المساهمة في تحقيق أهدافها".

وأكدت الشرطة أن التحقيق في القضية بدأ بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، قبل أن يتم توسيع نطاقه بالتعاون مع السلطات الهولندية ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الهيئة القضائية الأوروبية (يوروجاست).

شكر حكومي

وشكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الشرطة على ما قالت إنه "عملية بالغة التعقيد والأهمية، كشفت عن تمويل لحماس عبر ما تُسمى بالمنظمات الخيرية".

وأثار دعم ميلوني لإسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة احتجاجات شعبية ‌واسعة ومتكررة في إيطاليا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية في مقابلة للتلفزيون الحكومي (راي) أنها تواجه مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والدفاع غويدو كروسيتو تهما بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة في إطار دعوى رفعتها منظمة حقوقية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إعلان

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، ما أدى لاستشهاد 410 فلسطينيين وإصابة 1134، وفق معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أميركي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.