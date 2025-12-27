استكمال إجراءات الطب الشرعي لنقل جثامين رئيس الأركان الليبي ورفاقه

أفادت وكالة الأناضول باكتمال إجراءات الطب الشرعي المتعلقة برئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد والوفد المرافق له، على خلفية حادث تحطم طائرتهم في العاصمة التركية أنقرة.

وحسب الوكالة، فإنه بعد إتمام الإجراءات في معهد الطب الشرعي بأنقرة، نُقلت جثامين أعضاء الوفد الليبي إلى ساحة المراسم في قاعدة مرتد الجوية بمنطقة قازان بالعاصمة التركية. وبعد إقامة مراسم رسمية في القاعدة، سيتم إرسال الجثامين إلى بلدها.

وقد لقي رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد و4 من مرافقيه مصرعهم في تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار أنقرة مساء الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الدولة الليبي للاتصال وليد اللافي للجزيرة إن الطائرة التي سقطت لم تكن ليبية، بل مستأجرة، مشيرا إلى أن الطائرة أبلغت برج المراقبة بعطل فني بعد إقلاعها بقليل.

وأضاف اللافي أن كل الترجيحات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، مشيرا إلى أن رئيس الأركان كان في مهمة رسمية في أنقرة بدعوة من نظيره التركي.

قائد وجهود

ويُعد الحداد من أبرز القادة العسكريين في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011، إذ كان من الضباط الذين تصدّوا لكتائب نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مدينة مصراتة، كما لعب دورا بارزا في مواجهة هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.

وشغل الحداد، المنحدر من مدينة مصراتة (نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس)، منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي منذ عام 2020، وكان له دور محوري في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وبرز اسمه خلال التصدي للهجوم على طرابلس، إضافة إلى مشاركته في احتواء عدد من الصراعات المسلحة التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا، مما جعله من الشخصيات المؤثرة في المشهدين العسكري والسياسي داخل حكومة الوحدة الوطنية.