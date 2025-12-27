أمير قطر يؤكد دعم بلاده لسيادة ووحدة الصومال

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تطورات الأوضاع في الصومال، مؤكدا دعم قطر الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والحرص على أمنه واستقراره.

من جانبه، عبّر الرئيس الصومالي عن تقديره لأمير قطر وثمن دوره ودعمه لاتخاذ موقف دولي لرفض القرار الإسرائيلي بالاعتراف بـ"أرض الصومال".

وقد أعربت دولة قطر -في وقت سابق- عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة حرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه.

وأكدت الوزارة -في بيانها- أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة.