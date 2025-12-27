اعتذرت ألمانيا عن عدم إجراء تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة فالكون 50 المنكوبة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد علي الحداد وعددا من مرافقيه.

ونقلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن إدارة التحقيقات التركية، أن ألمانيا أرجعت اعتذارها إلى "عدم توفر الإمكانيات الفنية لدى ألمانيا من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات".

وكانت تركيا أعلنت الأربعاء الماضي أن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الليبية التي تحطمت مساء الثلاثاء قرب أنقرة وقتل جميع ركابها، سيتم تحليله في دولة محايدة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت السلطات التركية تحقيقاتها بشأن الطائرة الليبية المنكوبة في حين تم البدء في الفحص الأولي للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من حطام الطائرة.

من البديل؟

وأشارت الوزارة الليبية في تصريح صحفي مساء الجمعة، إلى طرح 4 دول أخرى قادرة على تنفيذ المهمة، لافتة إلى أن الاتفاق تم بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وفي الشأن ذاته، أفادت الوزارة بأن لجنة التحقيق الليبية في واقعة سقوط الطائرة والموجودة في تركيا منذ يومين زارت غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب الشرعي التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (دي إن إيه)، والتعرف على رفات الضحايا بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.

وبناء على ما تم إنجازه تقرر نقل جثامين الحداد ورفاقه صباح السبت إلى مدينة طرابلس.

ولقي رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد ورفاقه حتفهم مساء الثلاثاء الماضي، قرب العاصمة التركية بعد سقوط الطائرة التي كانت تقلهم لأسباب مجهولة حتى الآن.