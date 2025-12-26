15 مصابا في هجوم بسكين ومادة مجهولة وسط اليابان

أصيب 15 شخصا اليوم الجمعة في هجوم وقع داخل مصنع بمدينة ميشيما في منطقة شيزوكا وسط اليابان، استخدم فيه المهاجم سكينا وسائلا مجهولا، وفق ما أعلنته فرق الإسعاف.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى، بينهم 5 في حالة تستدعي رعاية طارئة، دون تحديد مدى خطورة الإصابات.

وأفادت التقارير بأن 8 أشخاص تعرضوا للطعن، في حين أصيب 7 بسائل يُعتقد أنه "ماء جافيل"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأرسلت السلطات 17 مركبة إلى الموقع، بينها 11 سيارة إسعاف، في حين أظهرت صور جوية انتشار فرق الإنقاذ والإطفاء في محيط المصنع التابع لشركة "يوكوهاما رابر" المتخصصة في تصنيع إطارات الحافلات.

وأوقفت الشرطة رجلا يشتبه في تورطه بمحاولة قتل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام يابانية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون "إن إتش كاي".

وقلما تقع جرائم عنيفة في اليابان حيث معدل جرائم القتل منخفض في ظل قوانين أسلحة توصف بأنها من بين الأشد صرامة في العالم.

ورغم ذلك، تقع هجمات بالسكاكين وحتى عمليات إطلاق نار من حين لآخر، منها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022 وهجوم بغاز السارين في مترو طوكيو عام 1995، أودى بحياة 14 شخصا وإصابة الآلاف.