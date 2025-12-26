شاهد.. واشنطن تنشر مقطعا مصورا لضربة صاروخية ضد تنظيم الدولة بنيجيريا

نشرت وزارة الحرب الأميركية مقطع فيديو يُظهر إطلاق صاروخ من سفينة عسكرية، وذلك بعد إعلان واشنطن تنفيذ ضربة في شمال غرب نيجيريا.

وأرفقت الوزارة التي نشرت مقطع الفيديو على منصة إكس مقتطفات من كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الليلة، وبتوجيه مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية وفتاكة ضد حثالة إرهابيي تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا، الذين كانوا يستهدفون ويقتلون بوحشية، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، وحتى قرون".

وتوعد ترامب بشن مزيد من الضربات "إذا استمر المسلحون في قتل المسيحيين".

ولم يتضمن منشور الرئيس على منصته "تروث سوشيال" معلومات حول كيفية تنفيذ الضربة، أو الآثار التي خلفتها، كما لم يقدم البيت الأبيض على الفور مزيدا من التفاصيل.

ومن جانبها، أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا أن "الضربات تظهر أيضا التزامنا بالقضاء على التهديدات الإرهابية التي تستهدف أميركيين"، ووصفت الضربات بأنها "فتاكة وتظهر قوة الجيش الأميركي".

أما وزير الحرب بيت هيغسيث فقال إن ترامب "كان واضحا حين قال إن قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا وغيرها من الأماكن يجب أن ينتهي".