مقتل جنديين تشاديين في هجوم بطائرة مسيرة قرب الحدود مع السودان

قتل جنديان تشاديان وأصيب آخر بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف صباح الجمعة معسكرا عسكريا قرب الحدود مع السودان.

وقالت مصادر للجزيرة إن مسيرة قادمة من السودان قصفت معسكرا للجيش التشادي في مدينة طينة شرقي تشاد على الحدود مع السودان مشيرة إلى أن المعسكر يبعد نحو 3 كيلومترات عن الحدود التشادية السودانية وأدى القصف إلى مقتل جنديين تشاديين وجرح ثالث.

وأكد حاميت حسن حاكم المقاطعة التي تضم بلدة طينة الحدودية وقوع الوفيات، لافتا إلى عدم توفر معلومات لديه حول الجهة المنفذة.

ونقلت وكالة رويترز عن ضابط في الاستخبارات العسكرية التشادية -طلب عدم كشف هويته لعدم حصوله على إذن بالتصريح- قوله إن الطائرة المسيرة جاءت من الأراضي السودانية، لكن لم يتضح ما إذا كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع هما من أطلقها.

وأوضح: "لا نزال نتحقق من مصدر هذه الطائرة المسيرة، وإذا ثبت أنها عسكرية سودانية فسنمارس حقنا في الرد".

وأضاف الضابط أن قاعدة القوات الجوية في مدينة أبشي (شرقي تشاد) "في حالة استنفار قصوى"، وأن تعزيزات برية أرسلت بالفعل إلى طينة.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع على الحادثة.

وتعد طينة نقطة عبور للاجئين السودانيين قبل نقلهم إلى مخيمات أكثر أمنا في الداخل التشادي، غير أن مصادر إنسانية تقول إن نقص التمويل لتوفير المياه والصرف الصحي والمأوى في هذه المخيمات يبطئ عمليات إعادة التوطين.

وبحسب اللجنة الدولية للإغاثة، فقد تسببت الحرب المستمرة بالسودان في نزوح أكثر من 12 مليون شخص حتى الآن.