قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد

أفادت الشرطة السويدية الخميس بأنها قتلت رجلاً بالرصاص وعثرت على جثة امرأة، بعد استدعائها إلى منزل في بلدة بودن بالشمال للتحقيق في اعتداء مشتبه به.

وذكرت الشرطة في بيان أنها تلقت بلاغات تفيد بأن رجلاً في العشرينيات من عمره هاجم سكان المنزل بسلاح، فأطلقت النار عليه أثناء محاولتها اعتقاله، مضيفة أنه تم العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً في المنزل، بينما نُقل شخصان آخران مصابان إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها تحقق في حادث خطير وقع في ‍بلدة بودن بشمال البلاد، وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" اليومية أن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة إن لديها معلومات ‌تفيد بوقوع جريمة ‌وإن الجاني أصيب برصاص الشرطة، موضحة نقلا عن السلطة المحلية أن ‌عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى.

يذكر أن السويد شهدت في أبريل/نيسان الماضي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بصالون حلاقة في بلدة أوبسالا قرب ستوكهولم.

وقبل ذلك في فبراير/شباط الماضي عاشت السويد حالة من الصدمة جراء عملية قتل جماعي راح ضحيتها 11 شخصا، من بينهم منفذ الهجوم.