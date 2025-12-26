غارات بوسط القطاع وجنوبه والاحتلال يغتال 3 فلسطينيين قرب الخط الأصفر

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في وسط قطاع غزة وجنوبه، تزامنت مع قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحياته، كما أعلن الاحتلال أن قواته قتلت 3 فلسطينيين قرب الخط الأصفر.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في شرق مدينة غزة وسط القطاع، مشيرا إلى أن القصف تركز على حي التفاح.

وفي حيي الشجاعية والتفاح شرقي المدينة، شن الجيش الإسرائيلي غارات وسُمعت أصوات انفجارات وشوهدت أعمدة دخان. ولم تتضح طبيعة الأهداف التي طالها القصف الإسرائيلي.

وأكد مراسل الجزيرة أن القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع تَركز داخل مناطق الخط الأصفر التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي لا سيما منطقة بني سهيلا التي شهدت أيضا عمليات نسف لمنازل المواطنين الفلسطينيين.

وفي جنوب القطاع أيضا، قال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مناطق شرقي مدينة رفح، وتزامن القصف المدفعي مع إطلاق نار من مروحيات الاحتلال ودباباته.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على شخص عبَر الخط الأصفر في شمال قطاع غزة، وكان قد أعلن مساء أمس الخميس اغتيال مقاومين اثنين، وصفهما بـ"مسلحين" اقتربا من الخط الأصفر في جنوب القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن المسلحيْن شكلا تهديدا له، وأوضح أن القوات الجوية وبتوجيه من لواء المشاة قضت عليهما.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، وبذلك يواصل احتلال قرابة 60% من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قتلت 411 فلسطينيا، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.