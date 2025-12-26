مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 دهسا وطعنا في بيسان

قُتل إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعنا بمنطقة بيسان بشمال إسرائيل، في حادث قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذه من سكان الضفة الغربية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن العملية المزدوجة في بيسان وقعت في 3 مواقع، حيث قُتلت امرأة طعنا وقُتل آخر دهسا، وأصيب 6 آخرون.

وقالت مراسلة الجزيرة إن منفذ العملية شاب فلسطيني، دهس إسرائيليا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن منفذ العملية من الضفة الغربية وإنه أصيب إثر إطلاق النار عليه، بينما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ العملية من قباطية، قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة، في حين نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في الشاباك قوله إن المُنفذ يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن المنفذ تسلل إلى إسرائيل قبل أيام عدة وبقي فيها حتى نفذ الهجوم، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات ما زالت جارية في جميع مواقع العملية.