غارات إسرائيلية على إقليم التفاح ومدينة الهرمل في لبنان

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الجمعة غارات على مناطق عدة شرقي وجنوبي لبنان، وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف بنى تحتية لحزب الله.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط بلدة بصليا في إقليم التفاح جنوبي لبنان، كما استهدفت محيط مدينة الهرمل شرقي البلاد.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف بلدة جباع في إقليم التفاح، كما طالت غارات أخرى وادي كفرملكي في بلدة بصليا جنوب البلاد. لكنها لم تتطرق لما قد يكون نجم عن تلك الغارات من خسائر.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أغار على بنى تحتية في عدة مناطق بلبنان، زاعما أنها تابعة لحزب الله.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية، ومجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأهداف التي قصفها "وتدريبات حزب الله يشكلان خرقا لتفاهم وقف الأعمال العدائية في لبنان" وفق تعبيره، وتعهد بمواصلة العمل لإزالة "أي تهديد لإسرائيل".

وبدأت إسرائيل عدوانا على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

وتم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن إسرائيل تواصل خرقه واحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.