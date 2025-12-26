الداخلية السورية: 6 قتلى وإصابة 21 بانفجار "إرهابي" في مسجد بحمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص وإصابة 21 آخرون في حصيلة أولية لانفجار وصفته "بالإرهابي" استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص وسط البلاد.

وأضاف بيان للداخلية أن وحدات الأمن الداخلي تحركت إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

ولم توجه الداخلية السورية أصابع الاتهام لأي جهة بالوقوف وراء الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الانفجار وقع بالتزامن مع صلاة الجمعة، في حين كان المسجد يشهد ازدحاما كبيرا بالمصلين، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا. وأضاف أن السلطات فرضت طوقا أمنيا وأغلقت مداخل ومخارج الحي عقب الحادث.

وبحسب المراسل، جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في حمص، حيث وصفت حالة بعضهم بالحرجة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وبثت "سوريا الآن" مشاهد تظهر فيها الأضرار الأولية التي خلفها الانفجار داخل مسجد علي بن أبي طالب بحمص.

ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام في محافظة حمص أن الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب كان ناجما عن عبوة ناسفة، وذلك في أول توضيح رسمي حول طبيعة الحادث.

وبعدها أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن الانفجار بحي وادي الذهب بحمص تم بعبوات ناسفة مزروعة في زاوية بالمسجد تشهد ازدحاما بالمصلين.