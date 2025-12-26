سانا: الجيش السوري يسقط مسيرات أطلقتها قسد بريف حلب

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الجمعة إن الجيش السوري أسقط مسيرات أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باتجاه مواقعه في سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وفي تطور آخر قال مراسل الجزيرة إن عنصرين من الأمن الداخلي السوري أصيبا بإطلاق "قسد" النار على حاجز لوزارة الداخلية عند دوار شيحان بمدينة حلب، مشيرا إلى أن قوات الأمن السوري أغلقا طرقا مؤدية إلى الدوار.

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب إن قناصة قوات "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية استهدفوا الحاجز، وحمل "قسد" كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات قد تنجم عن هذه الانتهاكات، محذرا من أن استمرار "قسد" في خرق الهدن والاعتداء على النقاط الأمنية سيقابل بالإجراءات اللازم.

وفي المقابل قال المركز الإعلامي لـ"قسد" إن "أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية بمحيط دوار شيحان بحلب تعرض لقصف بقذيفتين مصدرهما فصائل تابعة لحكومة دمشق".

في غضون ذلك أصيب عدد من عناصر هيئة الجمارك السورية بجروح جراء إطلاق مجهولين النار على دوريتهم مساء اليوم في ريف حلب الشرقي.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة (إكس) إنه تم فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة المتورطين.