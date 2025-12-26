ترامب يعلن تنفيذ ضربات دامية ضد "الدولة الإسلامية" في نيجيريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن القوات الأميركية نفذت ضربات عدة قوية ودامية ضد من اسماهم "حثالة ارهابيي تنظيم الدولة الإسلامية" في شمال غرب نيجيريا، متوعدا بشن مزيد من الضربات "إذا استمر المسلحون في قتل المسيحيين".

ولم يتضمن منشور الرئيس على منصته، تروث سوشيال ، معلومات حول كيفية تنفيذ الضربة، وما هي الآثار التي خلفتها، كما لم يقدم البيت الأبيض على الفور مزيدا من التفاصيل.

ونشر الرئيس على موقعه للتواصل الاجتماعي "الليلة، وبتوجيه مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية وفتاكة ضد حثالة إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا، الذين كانوا يستهدفون ويقتلون بوحشية، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، وحتى قرون!".

وقال ترامب في منشوره "سبق وحذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، سيترتب عليهم دفع ثمن باهظ، والليلة حدث ذلك"، مضيفا أن "وزارة الحرب نفذت ضربات عدة متقنة".

وأعلنت السلطات النيجيرية، الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس مسجدًا في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وأوضح متحدث شرطة الولاية ناهوم داسو، في تصريح لصحيفة محلية، أن الهجوم وقع في المسجد المركزي بمنطقة غامبارو في بورنو، أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة المغرب، الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد هجمات مماثلة من حين لآخر ينفذها تنظيم "بوكو حرام".

و بوكو حرام تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير/ كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية.

وبسبب الهجمات الإرهابية والاشتباكات في البلاد، اضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح من مناطقهم.