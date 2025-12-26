اليونيفيل تتعرض لهجوم إسرائيلي وتطالب بـ"وقف السلوك العدواني"

أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تعرض قواتها اليوم الجمعة لإطلاق نار من رشاشات إسرائيلية في جنوب لبنان، مطالبة الجيش الإسرائيلي بـ"الكف عن السلوك العدواني".

وفي بيان، قالت اليونيفيل إن نيران رشاشات ثقيلة من مواقع إسرائيلية جنوب الخط الأزرق، استهدفت قواتها أثناء تفقدها حاجزا على إحدى الطرق، وذلك عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.

وأفادت اليونيفيل بأن الاستهداف لم يلحق ضررا بممتلكاتها، لكنه تسبب بإصابة أحد الجنود بارتجاج طفيف في الأذن.

وفي حادثة منفصلة اليوم في قرية كفر شوبا جنوبي لبنان، أبلغت دورية يونيفيل أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها، بحسب البيان.

وشددت اليونيفيل على أنها كانت قد أبلغت الجانب الإسرائيلي بأنشطتها المخططة في الموقعين، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.

وأشارت القوات الأممية إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالمقربة منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وطالبت الجيش الإسرائيلي بالكف عن "السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم".

وشهدت الشهور الماضية حوادث متكررة تعرضت فيها قوات اليونيفيل لإطلاق نار وقصف إسرائيلي قرب مواقعها ودورياتها في جنوب لبنان، أسفرت عن عدد من الإصابات.

يأتي ذلك في سياق مواصلة خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

يذكر أن القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع، ويتضمن بنودا تهدف إلى حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار.

وفي أغسطس/آب الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض اليونيفيل لعام إضافي، ويُتوقع أن يكون الأخير قبل إنهاء مهمة القوة المنتشرة جنوب الليطاني منذ نحو 5 عقود.