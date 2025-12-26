مسؤولون أميركيون: سنعلن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بغزة الشهر المقبل

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالبيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يتقدم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوتيرة أسرع، وإن الشهر القادم سيشهد الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بالقطاع.

كما نقلت القناة الإسرائيلية عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن فريق ترامب يزداد استياء من خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تقوض الاتفاق.

ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، اتهم أحد المسؤولين الأميركين إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و خرقه أحيانا، بينما قال مسؤول آخر "يبدو أن الإسرائيليين يندمون على اتفاق غزة منذ فترة".

كما عزت لمسؤول بالبيت الأبيض القول إن "تنفيذ اتفاق غزة صعب لكن إسرائيل تجعله في بعض الأحيان أكثر صعوبة"، وأضاف "نشعر أحيانا أن قادة جيش إسرائيل بالميدان يتساهلون باستخدام القوة".

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك تباينا في المواقف بين مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر من جهة وموقف نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم انقضاء فترة معتبرة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات على أن الجمود ليس تقنيا بقدر ما يرتبط بحسابات إسرائيلية داخلية وبسقف الشروط التي تُطرح لاستكمال الاتفاق.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أكدت وزارة الصحة في غزة إلى أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء سريان الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.