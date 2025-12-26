عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالبيت الأبيض: سنعلن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بغزة الشهر المقبل
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: سنعلن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بغزة الشهر المقبل
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالبيت الأبيض: ترامب يريد أن يتقدم اتفاق غزة بوتيرة أسرع
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالبيت الأبيض: فريق ترمب يزداد استياء من خطوات نتنياهو التي تقوض اتفاق غزة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتخرقه أحيانا
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في البيت الأبيض: يبدو أن الإسرائيليين يندمون على اتفاق غزة منذ فترة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول بالبيت الأبيض: تنفيذ اتفاق غزة صعب لكن إسرائيل تجعله في بعض الأحيان أكثر صعوبة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي: نشعر أحيانا أن قادة جيش إسرائيل بالميدان يتساهلون باستخدام القوة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: تباين بين موقف ويتكوف وكوشنر وموقف نتنياهو بشأن المرحلة الثانية
التفاصيل بعد قليل..