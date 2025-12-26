شهيد برصاص الاحتلال في جباليا ومستشفى العودة يعلق خدماته

استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال داخل الأراضي التي انسحب منها سابقا في قطاع غزة (خارج الخط الأصفر)، في حين أعلن مستشفى العودة في النصيرات تعليق خدماته جراء انقطاع الوقود، وسط تشييع القطاع جثامين شهداء بعد انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأفاد مصدر طبي بأن قناصا إسرائيليا أطلق الرصاص على شاب فلسطيني خلال جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة التي تستخدم مركز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وهي إحدى المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 410 شهداء و1134 مصابا.

كما أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 70 ألفا و945 شهيدا، و171 ألفا و211 مصابا.

تشييع شهداء

في هذه الأثناء، شيّع عشرات الفلسطينيين بغزة جثامين 25 فلسطينيا، بينهم أطفال وصحفية، جرى انتشالهم من تحت أنقاض منزل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع قصفته إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين.

وكان جهاز الدفاع المدني في غزة أعلن مساء الخميس، انتشال جثامين 25 فلسطينيا، بينهم أفراد من عائلة الأسطل، إضافة إلى الصحفية هبة العبادلة ووالدتها، من تحت أنقاض المنزل، بعد أعمال حفر استمرت ساعات.

وأقام المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، قبل مواراتها الثرى في مقبرة المدينة.

ولا يزال نحو 9 آلاف فلسطيني تحت أنقاض منازلهم المدمرة، في ظل منع الاحتلال إدخال الآليات اللازمة لانتشال الجثامين، بحسب مصادر فلسطينية.

توقف مستشفى

على صعيد متصل، أعلن مستشفى العودة في النصيرات بوسط قطاع غزة تعليق معظم خدماته مؤقتا بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط مثل قسم الطوارئ.

وقال مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى أحمد مهنا لوكالة الصحافة الفرنسية إن المستشفى يستهلك عادة يوميا نحو 1200 لتر من الديزل، إلا أن المخزون الحالي لا يتجاوز 800 لتر، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.

وحذر من أن استمرار أزمة الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة المستشفى على تقديم خدماته الأساسية.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على دخول 600 شاحنة يوميا، فإن عدد الشاحنات التي تسمح إسرئيل بدخولها القطاع حاملة مساعدات إنسانية يتراوح بين 100 إلى 300 فقط، وفق الأمم المتحدة.