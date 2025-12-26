شركات طيران أميركية تلغي آلاف الرحلات بسبب تحذيرات من عاصفة شتوية

ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، آلاف الرحلات أو أجلتها خلال ذروة موسم السفر في العطلات نتيجة التحذيرات من عاصفة شتوية شديدة.

وأشار موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع حركة الطيران إلى أنه تم إلغاء 1139 رحلة، وتأجيل 3808 رحلات أخرى.

وأصدرت هيئة ‌الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من هبوب عواصف شتوية بعد ظهر اليوم (الجمعة) ‌بالتوقيت المحلي، والتي "ستتسبب ‌في ظروف سفر خطرة في منطقة البحيرات العظمى وصولا إلى شمال وسط المحيط ‌الأطلسي وجنوب نيو إنغلاند الجمعة وحتى صباح غد السبت".

ونشرت مطارات في مناطق يتوقع أن تتأثر بالعاصفة، مثل مطار جون إف كينيدي، ومطار لا غارديا، ومطار ديترويت ميتروبوليتان، بيانات على منصة "إكس" تحذر المسافرين من احتمال التأخير أو الإلغاء.

وسجلت شركة "جيت بلو" أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 225 رحلة، تلتها شركة "دلتا إيرلاينز" بـ186 رحلة، ثم "ريبابلك إيروايز" بـ155 رحلة، و"أميركان إيرلاينز" بـ96 رحلة، و"يونايتد إيرلاينز" بـ82 رحلة.

وقال متحدث باسم "أميركان إيرلاينز" لوكالة رويترز إن الشركة "أصدرت تنبيها للسفر يتيح للمتضررين إعادة الحجز دون رسوم تغيير".

أمطار شديدة في الغرب

وفي غرب الولايات المتحدة، شهدت مناطق عدة من جنوب كاليفورنيا طقسا سيئا تمثل في أمطار غزيرة أحدثت فيضانات مفاجئة، وسط تحذيرات من انهيارات طينية، في وقت يتوقع فيه استمرار الهطول والرياح القوية الجمعة، وفق مسؤولين أميركيين.

وبفعل ما يعرف بـ"النهر الجوي"، وهي ظاهرة مناخية تحمل رطوبة عالية من المناطق الاستوائية إلى الساحل وتتسبب بأمطار غزيرة، يرجَح أن تؤدي العواصف التي تضرب الولاية إلى هطول كميات من المتساقطات خلال أيام تعادل ما يهطل عادة في أشهر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يشهد جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك مدينة لوس أنجلوس، موجات مطر كثيفة، محذرة من أن كتلة هوائية شديدة الرطوبة ستؤدي إلى سيول مفاجئة وأخطار جرف الحطام، خصوصا في المناطق التي أضعفت حرائق الغابات غطاءها النباتي.

وبدأت الأمطار في الهطول على جنوب كاليفورنيا الأربعاء، مع استمرارها الجمعة بحسب الهيئة.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن العاصفة تسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالطقس، بينهم رجل قضى جراء سقوط شجرة عليه.