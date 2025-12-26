شاهد.. لحظة اعتقال والد منفذ عملية بيسان في قباطية

نشرت منصات فلسطينية مساء اليوم الجمعة مشاهد مصورة تظهر لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي والد منفذ عملية بيسان في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد عددا من جنود الاحتلال يرافقون والد منفذ العملية خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة إثر العملية التي خلفت مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين دهسا وطعنا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن العملية المزدوجة في بيسان وقعت في 3 مواقع، حيث قُتلت امرأة طعنا وقُتل آخر دهسا، وأصيب 6 آخرون.

وقالت مراسلة الجزيرة إن منفذ العملية شاب فلسطيني دعس إسرائيليا، ثم ترجّل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن منفذ العملية من الضفة الغربية، وإنه أصيب إثر إطلاق النار عليه، في حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قوات من الجيش اقتحمت منزل منفذ العملية في قباطية.

ونقل موقع "والا" عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يحققان مع أفراد عائلة منفذ العملية بعد اقتحام منزلهم، وأن قوات هندسية بدأت مسح المنزل تمهيدا لهدمه.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية تحقق في كيفية تسلل المنفذ وعدم توفر معلومات عنه.

وذكر مصدر لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأخير تسلل من منطقة الجدار الأمني في منطقة القدس، وكان شخصا معروفا لأجهزة الأمن وممنوعا من دخول إسرائيل.