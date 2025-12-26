توقيف مشتبه به في طعن 3 نساء بمترو باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة رجلا يُشتبه في جرحه 3 نساء في عمليات طعن في شبكة مترو باريس في أوج احتفالات نهاية العام في العاصمة الفرنسية.

وأوضح مدعون عامون أن الشرطة استخدمت لقطات كاميرات المراقبة وتتبعت هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمال باريس.

وذكرت هيئة النقل الباريسية أن الهجمات التي تسببت بجرح 3 نساء وقعت في 3 محطات مختلفة في وسط العاصمة بين الساعة 16:15 (15:15 بتوقيت غرينتش) والساعة 16:45، في محطات "أوبرا" و"آر زي ميتييه" و"ريبوبليك".