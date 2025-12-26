تركيا تعلن نجاح أول اختبار لطقم توجيه مجنح محلي الصنع

أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الجمعة، نجاح أول اختبار إطلاق لطقم التوجيه المجنح "كي جي كي-84" الذي تطوّره شركة أسيلسان، بعد إصابة الهدف بدقة عالية.

ونشر رئيس الهيئة، خلوق غورغون، مقطعًا مصورًا للاختبار عبر منصة التواصل التركية "إن سوسيال"، مؤكدا أن الطقم أُطلق من مقاتلة إف-16 وأصاب هدفه بدقة تامة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وأوضح غورغون أن الطقم الجديد يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه تركيا في تقنيات التوجيه، بفضل قدرته على إصابة أهداف من مسافات بعيدة، واتباع مسارات محددة مسبقًا بدقة عالية، إضافة إلى تقنيات متطورة تمنحه ميزة تنافسية عالمية.

وأضاف أن أنظمة التوجيه التركية المطورة بقدرات هندسية وطنية تؤكد عزم الصناعات الدفاعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تمثل ثمرة رؤية إستراتيجية لإنتاج حلول وطنية تنافس عالميا.

من جانبه، قال المدير العام لشركة أسيلسان، أحمد أكيول، إن الطقم الجديد سيُحدث "تغييرًا في قواعد اللعبة" بفضل قدرته التدميرية وإمكاناته الهجومية.

وأوضح أن الطقم يتميز بتصميم غير مزوّد بمحرك (عديم الدفع)، ما يجعله خيارا اقتصاديا فعالا، مع قدرة على العمل بمدى طويل لذخيرة تزن طنا واحدا، وإمكانية اختيار زاوية الإصابة، ومقاومة عالية للتشويش.