بعد تفقد الغواصة النووية.. كيم يزور مصانع الذخيرة ويأمر بتطوير الصواريخ

This picture taken on August 31, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 1, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un (2nd R) inspecting the missile production process at a newly opened major military manufacturing facility at an undisclosed location in North Korea.
كيم جونغ أون (الثاني من اليمين) ويتفقد عملية إنتاج الصواريخ في منشأة تصنيع عسكرية رئيسية افتتحت حديثًا (الفرنسية)
Published On 26/12/2025
آخر تحديث: 06:26 (توقيت مكة)

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتوسيع وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد العام المقبل وبناء المزيد من المصانع لتلبية الطلب المتزايد، وذلك بعد يوم من تفقده لأعمال ببناء غواصة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم طلب من مصانع ذخيرة زارها برفقة كبار المسؤولين، أن تتحضر لتلبية الاحتياجات المستقبلية "للقوات الصاروخية والمدفعية".

وأضاف كيم أن هذه المصانع تحتاج إلى "تعزيز الطاقة الإنتاجية" لمواكبة طلب القوات المسلحة في بيونغ يانغ، موجها ببناء مصانع ذخيرة جديدة.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن "قطاع إنتاج الصواريخ والقذائف يشكل أهمية قصوى في تعزيز قوة الردع".

وزادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

This picture taken on September 1, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on September 2, 2025 shows North Korea's leader Kim Jong Un (L) visiting the research institute of the Institute of Chemical Materials under the General Missile Administration at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / SOUTH KOREA OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE ---
كيم زار مؤخرا معهد أبحاث المواد الكيميائية التابع للإدارة العامة للصواريخ الذي يقع في مكان سري (الفرنسية)

خطة تطوير

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي قال إن بلاده ستواصل العمل على تطوير ​الصواريخ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت أن كيم صادق على مسودة وثائق لإجراء تحديثات في مصانع الذخائر الرئيسية ​ليتم عرضها على ‌مؤتمر حزبي رئيسي من المقرر عقده مطلع عام 2026، والذي سيجري خلاله وضع خطة تنمية ‌لكوريا الشمالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان كيم تفقد الخميس أعمال بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية تزن 8700 طن. وكانت برفقته ‌ابنته، الوريثة المحتملة له.

وأفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام كيم بجولة في مصنع للغواصات النووية، متعهدا بمواجهة "تهديد" إنتاج كوريا الجنوبية غواصات مماثلة.

كما اطلع على خطة لإعادة تنظيم القوات البحرية وتطوير "أسلحة سرية جديدة تحت الماء"، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية، من دون تقديم تفاصيل.

ونُقل أيضا أن كيم أشرف على إطلاق تجريبي لنوع جديد من صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى والعالية الارتفاع فوق بحر اليابان.

المصدر: وكالات

