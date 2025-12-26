بعد تفقد الغواصة النووية.. كيم يزور مصانع الذخيرة ويأمر بتطوير الصواريخ

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتوسيع وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد العام المقبل وبناء المزيد من المصانع لتلبية الطلب المتزايد، وذلك بعد يوم من تفقده لأعمال ببناء غواصة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم طلب من مصانع ذخيرة زارها برفقة كبار المسؤولين، أن تتحضر لتلبية الاحتياجات المستقبلية "للقوات الصاروخية والمدفعية".

وأضاف كيم أن هذه المصانع تحتاج إلى "تعزيز الطاقة الإنتاجية" لمواكبة طلب القوات المسلحة في بيونغ يانغ، موجها ببناء مصانع ذخيرة جديدة.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن "قطاع إنتاج الصواريخ والقذائف يشكل أهمية قصوى في تعزيز قوة الردع".

وزادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

خطة تطوير

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي قال إن بلاده ستواصل العمل على تطوير ​الصواريخ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت أن كيم صادق على مسودة وثائق لإجراء تحديثات في مصانع الذخائر الرئيسية ​ليتم عرضها على ‌مؤتمر حزبي رئيسي من المقرر عقده مطلع عام 2026، والذي سيجري خلاله وضع خطة تنمية ‌لكوريا الشمالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان كيم تفقد الخميس أعمال بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية تزن 8700 طن. وكانت برفقته ‌ابنته، الوريثة المحتملة له.

وأفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام كيم بجولة في مصنع للغواصات النووية، متعهدا بمواجهة "تهديد" إنتاج كوريا الجنوبية غواصات مماثلة.

كما اطلع على خطة لإعادة تنظيم القوات البحرية وتطوير "أسلحة سرية جديدة تحت الماء"، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية، من دون تقديم تفاصيل.

ونُقل أيضا أن كيم أشرف على إطلاق تجريبي لنوع جديد من صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى والعالية الارتفاع فوق بحر اليابان.