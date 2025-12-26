السلطات التركية تعتقل شخصا خطط لتنفيذ هجمات خلال رأس السنة

قالت السلطات التركية اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الاسلامية، كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات رأس السنة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن السلطات ألقت القبض على شخص يدعى إبراهيم كورتاكوسين في عملية مشتركة نفذتها الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني في مدينة مالاتيا بجنوب شرق البلاد.

وقال مسؤولو الأمن إن كورتاكوسين كان على اتصال مع كثير من المتعاطفين مع تنظيم الدولة في تركيا والخارج، كما أنه كان يبحث عن فرصة للانضمام إلى القتال الجاري في مناطق الصراع.

وصادرت السلطات أيضا مواد رقمية ومنشورات محظورة تتعلق بالتنظيم خلال مداهمة منزله.

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إعلان النيابة العامة في إسطنبول إن السلطات التركية نفذت مداهمات متزامنة ألقت القبض فيها على أكثر من 100 شخص يشتبه انتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية الذين تفيد المزاعم بأنهم كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

وكانت تركيا قد أدرجت تنظيم الدولة إلى لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن تنفيذ هجمات في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.