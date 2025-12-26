الانتقالي الجنوبي يتحدث عن قصف سعودي بحضرموت ويؤكد التزامه بالشراكة

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الجمعة، التزامه "بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة"، بعد أن تحدثت وسائل إعلام تابعة له عن قصف نفذه سلاح الجو السعودي على مواقع لقوات النخبة الحضرمية.

وقال المجلس، في بيان، إنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن المصالح المشتركة مع السعودية، موضحا أن "تحرك القوات المسلحة الجنوبية في حضرموت والمهرة جاء استجابة لدعوات أبناء شعبنا لمواجهة التهديدات الأمنية المتمثلة في الجماعات الإرهابية".

وعبّر الانتقالي، في بيانه، عن استغرابه من القصف الجوي الذي استهدف مواقع لقوات النخبة الحضرمية التابعة له، وحذر من أن القصف الجوي لن يخدم أي مسار تفاهم.

وكانت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي أفادت في وقت سابق اليوم بأن سلاح الجو السعودي نفذ ضربات جوية على مواقع قوات "النخبة الحضرمية" التابعة للمجلس، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السعودي أو الحكومة اليمنية حتى الآن.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للانتقالي في وقت سابق بإصابة 12 عنصرا من قواته في اشتباكات مسلحة اندلعت ليلة أمس في هضبة حضرموت مع مسلحي "حلف قبائل حضرموت" بقيادة عمرو بن حبريش، في ظل تصاعد حدة المواجهات والتوتر الأمني في المنطقة.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو التنسيق مع "تحالف دعم الشرعية".

وأكدت الخارجية السعودية، في بيانها، أن الجهود ما زالت متواصلة لإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه سابقا.

وأضافت أنها تعوّل على مبادرة المجلس الانتقالي الجنوبي بإنهاء التصعيد وخروج قواته "بسلاسة وبشكل عاجل" من محافظتي حضرموت والمهرة ​الشرقيتين، ‌اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر.