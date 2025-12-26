تجدد الاشتباكات بين تايلند وكمبوديا رغم محادثات التهدئة

تجددت الاشتباكات المسلحة، اليوم الجمعة، على طول الحدود بين تايلند وكمبوديا، رغم استمرار المحادثات بين الجانبين لاحتواء التصعيد الذي بدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.، في خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ 5 أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن القوات التايلندية قصفت قرية في إقليم بانتاي مينشي شمال غربي البلاد بنحو 40 قنبلة ألقتها مقاتلات من طراز "إف-16″، مشيرة إلى تدمير منازل وبنية تحتية، دون ورود تقارير عن إصابات.

بالمقابل، أكد الجيش التايلندي تنفيذ الهجوم، موضحًا أن العملية المشتركة بين القوات البرية والجوية "جاءت لحماية محافظة سا كايو" الحدودية، حيث يتنازع البلدان منذ سنوات على السيادة في مناطق متاخمة.

ويعود النزاع الحدودي الممتد على طول 817 كيلومترا إلى خلافات تاريخية، وقد تحول إلى مواجهات مفتوحة في يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخصًا من الطرفين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقّع البلدان اتفاق سلام في كوالالمبور بوساطة ماليزية ودعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد موافقة الطرفين على وقف إطلاق نار هش عقب 5 أيام من القتال.

وتواصلت اليوم المحادثات الفنية بين وفود عسكرية من البلدين لليوم الثالث في إطار اللجنة العامة للحدود عند نقطة تفتيش بين إقليمي بايلين الكمبودي وتشانثابوري التايلندي، على أن تختتم غدًا السبت بلقاء وزيري الدفاع لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق جديد.

ويصف كل طرف تحركاته العسكرية الحالية بأنها دفاع عن النفس، ويحمّل الطرف الآخر مسؤولية خرق وقف إطلاق النار.

وكانت تقارير صحفية أفادت باستمرار نزوح المدنيين من المناطق الحدودية مع تصاعد القتال وانسداد أفق الحل السياسي، مما يدفع آلاف العائلات إلى مغادرة قراها بحثًا عن الأمان.