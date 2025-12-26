إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل جزيرة يونانية

أنقذ خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة نحو 400 مهاجر كانوا على متن مركب صيد وزورق آخر جنوب جزيرة كريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليونانية "إيه إن إيه".

وأوضحت الوكالة أن عملية واسعة شاركت فيها سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة شحن دانماركية ومروحية، أسفرت عن انتشال 365 شخصا من مركب صيد على بعد نحو 35 ميلا بحريا جنوب جزيرة غافدوس.

وقبل ذلك بساعات، تم نقل نحو 30 مهاجرا إلى مركب تابع لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) على بعد قرابة 25 ميلا بحريا من غافدوس، قبل أن يُنقلوا إلى كريت.

ويوم الخميس، أنقذ خفر السواحل 39 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي جنوب كريت.

وتشهد طرق الهجرة البحرية نحو أوروبا، سواء عبر البحر بين تركيا واليونان أو من السواحل الليبية إلى اليونان، حوادث متكررة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدى انقلاب زورق إلى مصرع 17 شخصا، معظمهم من المصريين والسودانيين، في حين لا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل أكثر من 16 ألفا و770 شخصا إلى جزيرة كريت منذ بداية السنة، وهو رقم يفوق بكثير عدد المهاجرين الواصلين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.