إصابات فلسطينيين بحالات اختناق بنابلس والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اعتداءات متصاعدة من المستوطنين.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت فجر اليوم مزرعة لتربية الأغنام في بلدة دير دبوان شرق المدينة، واعتدت على عاملين اثنين بالضرب قبل أن تستولي على قطيع يضم نحو 150 رأسا من الأغنام وتلوذ بالفرار باتجاه المستوطنات القريبة.

وأشارت المصادر إلى أن البلدة تعرضت سابقا لاعتداءات متكررة من المستوطنين شملت سرقة مواشٍ، وإحراق مركبات ومتاجر، والاعتداء على المواطنين، في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الأهالي قسريا.

كما هاجمت مجموعات من المستوطنين عائلة فلسطينية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، وسط استمرار التوتر في مختلف مناطق الضفة الغربية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 621 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في حين تشير الإحصاءات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن يقيمون في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية.

وفي القدس المحتلة، أجبر الاحتلال المقدسي صقر قنبر على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر، بينما شددت قواته القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ونصبت حواجز عسكرية في محيط باب الأسباط.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.