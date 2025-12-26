الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية بيسان ويقتحم قباطية

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن منفذ عملية بيسان، التي قُتل فيها إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعنا، يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بالتحرك "بقوة" في مدينة قباطية، بقضاء جنين، التي قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن منفذ العملية ينحدر منها.

وقال كاتس إن كل من يساعد ما وصفه بالإرهاب أو يوفر له الدعم والغطاء سيدفع الثمن كاملا، مشددا على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية في قباطية.

غضب شعبي

كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أن إسرائيل تواجه من حين لآخر "أعمالا دموية" رغم تنفيذ عمليات عدة لإحباط ما وصفه بـ"الإرهاب" خلال العام الماضي.

وشدد على أن حكومته ستواصل العمل لإحباط كل من يسعى إلى الإضرار بمواطني إسرائيل، وفق تعبيره.

في المقابل، اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عملية العفولة "تعبيرا عن حالة الغضب الشعبي المتراكم ونتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني اليومية"، محذرة إسرائيل من مغبة الاستمرار في "سياساته العدوانية".

كما أكدت الحركة أن "جرائم الاحتلال لن تحقق له الأمن"، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدتهم بوجه الاحتلال، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والخروج عن صمته.

اقتحام قباطية

وردا على عملية بيسان، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش أن قوات من دوفدوفان والمظليين والشرطة دخلت قباطية استعدادا لعملية واسعة ومكثفة، كما نُشرت قوات جوية لتوفير الدعم الناري والمراقبة فوق منطقتي جنين وقباطية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات من وحدات مختلفة تعمل على تطويق قباطية وإقامة حواجز في المنطقة.

إعلان

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قوات من الجيش اقتحمت منزل منفذ عملية بيسان في قباطية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي نشر أيضا قوات شمالي الصفة والأغوار لتأمين مناطق الجدار الفاصل، وأخرى لحماية المستوطنات بالتزامن مع اقتحام قباطية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قُتل إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعنا بمنطقة بيسان شمالي إسرائيل، في حادثة قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذها من سكان الضفة الغربية.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن العملية المزدوجة في بيسان وقعت في 3 مواقع، حيث قُتلت امرأة طعنا وقُتل آخر دهسا، وأصيب 6 آخرون.

وقالت مراسلة الجزيرة إن منفذ العملية شاب فلسطيني، دهس إسرائيليا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن منفذ العملية من الضفة الغربية وإنه أصيب إثر إطلاق النار عليه، بينما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي- أن المنفذ تسلل إلى إسرائيل قبل أيام عدة وبقي فيها حتى نفذ الهجوم، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات ما زالت جارية في جميع مواقع العملية.