5 قتلى في اشتباك على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان

قُتل 3 من مسلحين أفغان وجنديان من حرس الحدود الطاجيك اليوم الخميس، في اشتباكات وقعت بين مسلحين من أفغانستان وعناصر حرس الحدود في طاجيكستان، بالمنطقة الحدودية بين البلدين وفق بيان طاجيكي.

وأشارت وحدة حماية الحدود الطاجيكية -في بيان لها- إلى أن الاشتباك وقع بين حرس الحدود ومسلحين أفغان هاجموا إحدى نقاط حرس الحدود في مقاطعة شمس الدين شاهين وحاولوا التسلل بطريقة غير قانونية.

وأضاف البيان أن الاشتباك يعد الثالث من نوعه خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لافتا إلى أن حرس الحدود استولوا على الأسلحة والذخيرة المستخدمة من جانب المتسللين بما في ذلك قنابل يدوية ومعدات للرؤية الليلية.

ودعا البيان الحكومة الأفغانية -التي تقودها حركة طالبان– للوفاء بالتزاماتها في ضبط أمن الحدود. وأكد أن الجهات الطاجيكية تمكنت من ضبط الوضع على الحدود، وسوف تدافع عن سلامة أراضيها ضد "الإرهابيين والمهربين" بكل الوسائل.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الحكومة الأفغانية.

وقد قُتل في الهجمات السابقة خلال هذا الشهر والشهر الماضي أفراد من حرس الحدود ومواطنين طاجيك. وكان من بين القتلى مواطنون صينيون كانوا يعملون لصالح شركة تعدين في المنطقة تستثمر في الذهب وغيره من الموارد.

وتعمل عدة شركات صينية في طاجيكستان، خاصة في مجال التعدين والموارد الطبيعية، وتنشط معظم تلك الشركات في المناطق الجبلية الحدودية.

وتواجه طاجيكستان علاقات متوترة مع جارتها أفغانستان، واندلعت عدة اشتباكات حدودية في الأشهر الأخيرة، كما ينشط مسلحون من جماعات مختلفة في منطقة الحدود الجبلية التي تمتد حوالي 1350 كيلومترا بين البلدين.