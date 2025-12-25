نتنياهو يحضّر لقمة ترامب ويكشف شرط الانتقال للمرحلة الثانية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشترط إعادة آخر جثة محتجز من قطاع غزة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن مجلسا وزاريا مصغرا "ينعقد الآن" وعلى جدول أعماله التحضير لاجتماع نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرر في ميامي بولاية فلوريدا.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تمتد لأسبوع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري والرابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي سياق الزيارة المرتقبة، قالت القناة 15 الإسرائيلية إن نتنياهو سيبحث 4 ملفات أساسية خلال لقائه ترامب هي غزة وسوريا ولبنان وإيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن مصادر أن ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب، أبلغ مسؤولين إسرائيليين قبل اللقاء المزمع بين ترامب ونتنياهو بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية بداية الشهر المقبل.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها جثة ران غوئيلي، آخر محتجز لدى المقاومة، بينما تؤكد حماس أن الأمر قد يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة.

وسلّمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 20 محتجزا إسرائيليا أحياء وجثث 27 آخرين، في حين تبقت جثة غوئيلي التي تواصل حماس البحث عنها.

اتفاق من مرحلتين

وتوصلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق من مرحلتين لوقف إطلاق النار بغزة، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أميركية، بالاستناد إلى خطة من 20 نقطة عرضها ترامب لإنهاء الحرب.

وفي اليوم التالي، دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ لكن إسرائيل خرقته مئات المرات ولم تلتزم بكامل بنوده لا سيما المتعلقة بالجانب الإنساني وإدخال المساعدات، على الرغم من التزام حماس الكامل، وهذا أدى لاستشهاد أكثر من 400 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

كما تماطل إسرائيل في الانتقال للمرحلة الثانية متذرعة ببقاء جثة جندي لها في الأسر في غزة، على الرغم من أن الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية.

وتشمل المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس".