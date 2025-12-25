مقتل 5 في تحطم مروحية على جبل كليمنجارو بتنزانيا

قالت هيئة الطيران المدني اليوم الخميس إن مروحية تحطمت على جبل كليمنجارو في تنزانيا، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت في مهمة إنقاذ طبي.

وأوضحت هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا أن القتلى هم: مرشد وطبيب -كلاهما من تنزانيا- والطيار من زيمبابوي، إضافة إلى سائحين من جمهورية التشيك.

وأضافت هيئة الطيران المدني أن المروحية تحطمت قرب معسكر بارافو على الجبل يوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة موانانشي وتلفزيون شرق أفريقيا عن قائد شرطة إقليم كليمنجارو أن المروحية كانت في مهمة إنقاذ طبي.

يُعد جبل كليمنجارو أعلى قمة في أفريقيا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 6 آلاف متر (20 ألف قدم) فوق سطح البحر.

وذكرت موانانشي أن الحادث وقع بين ارتفاعي 4670 و4700 متر.

ويصعد جبل كليمنجارو سنويا حوالي 50 ألف سائح.