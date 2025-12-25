مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، مقتل من يُسمى بـ"والي حوران" في تنظيم الدولة الإسلامية بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق" في التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق (جنوب) نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وعبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد المدعو محمد شحادة، المكنّى أبو عمر شدّاد، وهو أحد القيادات البارزة في تنظيم الدولة بسوريا، ويشغل منصب والي حوران.

وهذه العملية تأتي استكمالا للعملية الأمنية النوعية التي نُفذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للبيان.

ومساء الأربعاء، أعلنت الوزارة القبض على متزعم تنظيم الدولة بدمشق (والي دمشق)، المدعو طه الزعبي، والملقب أبو عمر طبية، وعدد من مساعديه وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.

وحدث ذلك خلال عملية نفذتها القوات الأمنية السورية، بالتنسيق مع التحالف الدولي، في مدينة المعضمية بريف دمشق، بحسب وزارة الداخلية.

والأحد الماضي، أعلنت الوزارة تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة في منطقة داريا بريف دمشق، وإلقاء القبض على متزعمها و6 من أفرادها.

وانضمت دمشق، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 ونفذ عمليات عسكرية ضد التنظيم في الجارتين سوريا والعراق.

ولم تكن سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024) عضوا في التحالف، وهو ما تغير في أعقاب تمكن الثوار السوريين من دخول العاصمة دمشق والإطاحة به في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.