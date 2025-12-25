مسؤول يكشف: حصار النفط المهمة الرئيسية للجيش الأميركي في فنزويلا

قال مسؤول أميركي لرويترز الأربعاء إن البيت الأبيض أمر القوات الأميركية بالتركيز على نحو شبه كامل ⁠على فرض حصار على النفط ​الفنزويلي لمدة شهرين على الأقل.

وأضاف المسؤول "في حين لا تزال الخيارات العسكرية قائمة، فإن التركيز ينصب على استخدام الضغط الاقتصادي أولا من ‍خلال فرض العقوبات ⁠للوصول إلى النتيجة التي يتطلع إليها البيت الأبيض".

وقد يُخفف هذا التصريح من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات برية على فنزويلا، وهو ما أشار إليه الرئيس ​دونالد ترامب مرارا.

وقال ‌مسؤول، اشترط عدم كشف هويته، إن الأمر الذي أصدره البيت الأبيض ينص على أن تركز ‌القوات الأميركية بشكل شبه كامل على "فرض حصار على ‌النفط الفنزويلي لمدة ⁠شهرين على الأقل".

وأضاف المسؤول "تضع الجهود المبذولة حتى الآن ضغطا هائلا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس ‌مادورو، ويُعتقد أن فنزويلا ستواجه بحلول أواخر يناير/كانون الأول المقبل كارثة اقتصادية ما لم توافق على تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة".