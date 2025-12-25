غرق قارب قبالة سواحل السنغال يخلف 12 قتيلا وفقدان آخرين

أعلنت السلطات السنغالية انتشال 12 جثة قبالة سواحل مدينة جوال في إقليم مبور جنوب العاصمة دكار إثر غرق قارب كان يقل مهاجرين متجهين نحو جزر الكناري الإسبانية.

كما تمكّنت فرق الإنقاذ من إنقاذ نحو 30 شخصا، وفق حصيلة ضحايا أولية نقلتها وكالة الأنباء السنغالية.

وكان القارب، وهو عبارة عن زورق تقليدي، قد غادر الساحل في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو جزر الكناري قبل أن ينقلب فجر أمس الأربعاء.

ولم يعرف بعد العدد الدقيق للركاب، غير أن صحيفة "لو سولي" المحلية تحدثت عن وجود ما يقارب 200 شخص على متنه، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين.

وقد نقلت الجثث إلى مشرحة جوال، في حين أُحيل الناجون إلى مقر الحرس الوطني، حيث فتحت السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

طريق محفوف بالموت

وقد تحوّلت الطريق البحرية بين غرب أفريقيا وجزر الكناري منذ أكثر من عقد إلى أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، لكنها أيضا من أكثرها خطورة.

ففي أغسطس/آب الماضي، لقي 69 مهاجرا مصرعهم في حادث مشابه قبالة السواحل الموريتانية.

وتشير بيانات منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية إلى أن أكثر من 10 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر خلال عام 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، في حين سجلت 1482 وفاة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 وحده.

وغالبا ما تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب اختفاء قوارب كاملة دون أثر.

ورغم الأرقام القياسية المسجلة العام الماضي، شهدت جزر الكناري تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين الوافدين خلال 2025.

فبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 17 ألفا و555 شخصا بين يناير/كانون الثاني ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقابل أكثر من 43 ألفا في الفترة نفسها من عام 2024، أي بانخفاض يقارب 60%.