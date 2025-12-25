لقطة إنسانية.. نجم مصر محمد شحاتة يعطي معطفه لجامع الكرات

حظي مقطع فيديو للاعب منتخب مصر ونادي الزمالك محمد شحاتة بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، بعد أن أعطى طفلا مغربيا المعطف الخاص به خلال مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

أثناء مواجهة الفريقين، لاحظ محمد شحاتة الذي كان يجري تدريبات الإحماء، طفلا مغربيا من حاملي الكرات خلف المرمى، وكان الطفل واقفا تحت المطر ويبدو عليه التأثر بالبرد القارس.

ودون تردد، خلع شحاتة المعطف الخاص به وألبسه للطفل في لقطة إنسانية لافتة أبعدت الأضواء عن الملعب للحظات ونقلتها إلى روح الرياضة والإنسانية.

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، حيث أشاد المستخدمون باللحظة الإنسانية التي ظهر فيها اللاعب، مؤكدين أن تصرفه البسيط يعكس قيم الأخلاق وروح الرياضة بعيدا عن أي استعراض.

ووصف مغردون اللقطة بأنها عفوية وجميلة، بعيدا عن أي تصنع، معتبرين أن موقف شحاتة يعكس شخصية اللاعب الإنسانية التي تتجاوز حدود الملعب.

ورأى آخرون أن مثل هذه المقاطع تستحق الانتشار، مؤكدين أن تصرف اللاعب يعكس أخلاقه العالية داخل الملعب وخارجه ويقدم نموذجا يحتذى به في الروح الرياضية والإنسانية.

وكتب أحد النشطاء: "لحظة صغيرة لكنها تقول الكثير عن الأخلاق والروح الرياضية. محمد شحاتة نموذج يحتذى به!".

وأضاف ناشط آخر: "كرة القدم ليست مجرد لعبة بل لحظات تلمس القلب".

وأشار مدونون إلى أن مثل هذه التصرفات تعكس الجانب الإنساني للاعبين، معتبرين أن كرة القدم ليست مجرد أهداف وانتصارات، بل منصة أيضا لعرض القيم الأخلاقية والرسائل الإنسانية التي تصل إلى الجمهور بشكل أعمق من أي كلمة أو تصريح.

واعتبر متابعون أن هذه كانت أجمل لقطة في البطولة حتى الآن، مؤكّدين أن لحظة شحاتة مع الطفل المغربي تركت أثرا كبيرا على المشاهدين وجسّدت روح الإنسانية التي تتخطى حدود المنافسة الرياضية.

إعلان

ويأتي هذا المشهد تماشيا مع لقطة مشابهة شهدتها مباراة منتخب تونس أمام أوغندا، حيث حرص لاعبو "نسور قرطاج" على حماية الأطفال المرافقين لهم من الأمطار قبل انطلاق اللقاء، في تصرف لاقى تقديرا كبيرا من الجماهير.