قطر تعرب عن دعمها الكامل لجهود تعزيز السلم في اليمن

أعربت قطر، اليوم الخميس، عن دعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن في اليمن، مشددة على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأكدت الوزارة "دعم دولة قطر التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار".

كما أعربت عن دعم الدوحة للجهود التي تقودها كل من السعودية والإمارات، والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن، وفق نص البيان.