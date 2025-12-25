غاني يدّعي النبوة ويثير جدلا بسفن "طوفان نهاية العالم"

بين نبوءة طوفان وشيك وسفن نجاة موعودة، تحول شاب من غانا يطلق على نفسه لقب "إيبوه نوح" إلى ظاهرة مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه النبوة وزعمه أن الله أمره ببناء سفن لإنقاذ البشر من نهاية وشيكة للعالم.

وخلال فترة وجيزة، نجح الشاب في استقطاب أكثر من مليون متابع على منصة تيك توك، حيث روج لرواية مثيرة للجدل، قال فيها إن الأرض ستتعرض لـ"طوفان عظيم" في ديسمبر/كانون الأول 2025، سيغرق العالم بأكمله ويُقضى على البشرية، باستثناء من يركب السفن التي قال إنه مأمور ببنائها، مؤكدا أن الطوفان سيستمر من ثلاث إلى أربع سنوات متواصلة.

وعبر حسابه على تيك توك، ادعى "إيبوه نوح" أنه أكمل فعلا بناء عدة سفن خشبية عملاقة، مشيرا إلى أن نحو 380 ألف شخص من أتباعه يستعدون للصلاة والتجمع والسفر من أماكن مختلفة للصعود إلى هذه السفن في الساعات الأخيرة قبل ما وصفه بـ"إعادة ضبط العالم".

ورغم غرابة الادعاءات، صدّق آلاف الأشخاص هذه الرواية، إذ أقدم بعضهم على بيع منازلهم وممتلكاتهم، في حين قدّم آخرون أموالهم للنبي المزعوم مقابل ضمان مكان لهم على متن السفن الموعودة.

ولم يقتصر الأمر على الداخل الغاني، إذ توافد أتباع من خارج البلاد ومن دول مجاورة، مدفوعين بالخوف من الطوفان المرتقب والرغبة في النجاة، في مشهد أعاد إلى الأذهان قصص الهلع الجماعي المرتبطة بنبوءات نهاية العالم.

لكن المشهد انقلب مع اقتراب الموعد الذي حدده، حيث تدخلت السلطات الغانية وقبضت عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.

وقبل اعتقاله، نشر "إيبوه نوح" مقطع فيديو أثار موجة جديدة من الجدل، قال فيه إن عدم وقوع الطوفان في الموعد المحدد يعني أن الله قد سامح البشر وغفر لهم، معلنا عزمه إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت مقاطع فيديو كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر حشودا تتجمع في الموقع، يعلنون إيمانهم بحماس، ويحثون الغرباء على الانضمام بسرعة، قبل ما يعتقدون أنه فوات الأوان.

أما على صعيد التفاعل، فقد أثارت القصة ردود فعل واسعة وناقدة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن ما جرى يعكس حالة جهل واستغلال للمعتقدات الدينية لدى بعض الفئات، محذرين من توظيف الخطاب الديني في التلاعب بالمشاعر واستثمار الخوف الجماعي لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار آخرون إلى أن مثل هذه الظواهر تتكرر في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار، حيث يسهل تمرير الروايات الخارقة على جمهور يبحث عن الطمأنينة بأي ثمن، مطالبين بتعزيز الوعي الديني والإعلامي والحد من انتشار هذا النوع من المحتوى.

في الوقت نفسه، سادت نبرة السخرية والاستهزاء على جزء كبير من التفاعل، لا سيما على منصتي إنستغرام وإكس، حيث تداول مستخدمون صورا وتعليقات ساخرة تقارن بين السفن المزعومة وأفلام الكوارث، في حين تساءل آخرون تهكما عن قدرتها الاستيعابية أو "موعد بدء الطوفان".

وامتدت السخرية إلى إنتاج مقاطع فيديو قصيرة ورسوم ساخرة، حول فيها نشطاء القصة إلى مادة للتندر، مستخدمين عناوين تهكمية، وأعاد آخرون نشر المقاطع الأصلية مصحوبة بتعليقات نقدية تكشف تناقضات الرواية.

وسط هذا الجدل، حذر نشطاء من الاكتفاء بالسخرية، معتبرين أنها قد تقلل من حجم الخسائر الإنسانية والنفسية التي لحقت بأتباع صدقوا الرواية، داعين إلى مقاربة أكثر مسؤولية توازن بين النقد والتحذير من مخاطر التضليل الديني.

واختتم مدونون بالإشارة إلى أن القصة أعادت فتح نقاش أوسع حول خطورة الأخبار الزائفة، وحدود حرية المحتوى الديني على منصات التواصل، ومسؤولية السلطات والمنصات الرقمية في حماية الجمهور من التضليل الجماعي.