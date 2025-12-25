عون يبشر بإبعاد شبح الحرب عن لبنان وإسرائيل تشن غارة على الهرمل

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الخميس أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، مبشرا بأن "الأمور ستذهب نحو الإيجابية"، في وقت قتل فيه شخصان بغارة إسرائيلية على حافلة في الهرمل جنوبي لبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" اليوم عن عون بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قوله "أعايد جميع اللبنانيين وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة.. دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف".

وأضاف عون "هناك جرح ينزف في الجنوب، وبولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام، وأنا والرئيسان نبيه بري ونواف سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

وأفاد عون بأن "الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب. وأقول لكم إن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية إن شاء الله".

غارة إسرائيلية

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس اللبناني، قتل شخصان اليوم الخميس بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على حافلة صغيرة في قضاء الهرمل شرقي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت حافلة على طريق حوش السيد علي بقضاء الهرمل أدت إلى سقوط قتلين نقلا إلى مستشفى البترول في مدينة الهرمل.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان بأن غارة نفذتها مسيرة استهدفت سيارة في بلدة حوش السيد علي شمالي شرقي لبنان.

على الجانب الإسرائيلي، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي والشاباك نفذا هجوما بمنطقة الناصرية. وزعم المتحدث أن الهجوم استهدف "نصرا إرهابيا".

ومنتصف الليلة الماضية استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جناتا بقضاء صور جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، التي ذكرت أن الغارة تسببت في إصابة شخص صودف مروره في المكان، وتم نقله إلى المستشفى.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، فإن إسرائيل تنفذ هجمات يومية على لبنان خاصة في جنوبي البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوانها على لبنان والذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.