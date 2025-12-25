عصفورة يفوز بانتخابات الرئاسة في هندوراس وواشنطن ترحب

أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية، بعد تأخير دام أسابيع في فرز الأصوات تخللته اتهامات بحدوث تزوير.

وتغلب عصفورة، رجل الأعمال الذي يبلغ من العمر 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله اليميني أيضا، والذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.

ويأتي الفوز في إطار استمرار تحول أميركا اللاتينية نحو اليمين، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اختيار تشيلي السياسي اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد.

وحصل عصفورة على 40.1% من الأصوات، مقابل 39.53% لنصر الله (من أصول فلسطينية هو الآخر)، و19.19% لريشي مونكادا، المدعومة من الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو، وفقا للنتائج الرسمية.

نتائج وترحيب

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، إن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها 4 سنوات"، في حين من المقرر أن يتولى منصبه يوم 27 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكتب عصفورة -في منشور على منصة إكس– بعد وقت قصير من إعلان النتائج: "هندوراس: أنا مستعد للحكم… لن أخذلكم".

وجاءت النتائج بمنزلة توبيخ للزعيمة اليسارية الحالية وحزبها الحاكم ذي التوجه الاشتراكي الديمقراطي، "حزب الحرية وإعادة التأسيس"، إذ حلت مرشحته في المركز الثالث بفارق كبير.

وما أن أُعلن عن فوز عصفورة بالرئاسة، حتى أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -في بيان- بهذا الفوز "الواضح"، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة، حتى تتمكن السلطات الهندوراسية من ضمان الانتقال السلمي للسلطة بسرعة".

إعلان

وأضاف روبيو أنه يتطلع للعمل مع إدارة عصفورة المقبلة "لتعزيز تعاوننا الأمني الثنائي والإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية".

فرز ومشاكل

وفاز قطب التطوير العقاري بالرئاسة في محاولته الثانية بدعم من ترامب الذي هدد عشية الانتخابات التي جرت في جولة واحدة يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتقليص المساعدات لإحدى أفقر دول أميركا اللاتينية إذا لم يُنتخب مرشحه المفضل.

وأثارت عمليات تعليق فرز الأصوات الأولية المتكررة -التي عزاها المجلس الوطني للانتخابات إلى مشاكل تقنية لدى الشركة الخاصة المسؤولة عن نقل النتائج ونشرها- شكوكا حول تزوير الانتخابات، وهو ما عبر عنه نصر الله من الحزب الليبرالي إضافة إلى مونكادا.

وأُجريت لاحقا عملية إعادة فرز نهائية لنتائج عديد من مراكز الاقتراع التي كانت موضع اتهام.

ومع ذلك، أشارت بعثتا منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إلى عدم رصد أي مخالفات خطيرة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس.