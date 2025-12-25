قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل "انتصرت في غزة"، ملوّحا بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذا لم تلتزم، بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب أبدا من قطاع غزة"، مؤكدا عزم إسرائيل إقامة "منطقة أمنية عازلة داخل القطاع".

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025 صدر البيت الأبيض خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

وتسعى الخطوة لتحويل غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وتأتي تصريحات كاتس رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين يماطل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقال للمرحلة الثانية منه متذرعا بضرورة نزع سلاح حركة حماس، بينما أعلنت حماس التزامها بالاتفاق.