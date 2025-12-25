صحف عالمية: إسرائيل تسعى لتحجيم قدرة إيران الصاروخية وواشنطن مستاءة

تحدثت صحف عالمية عن استياء أميركي من سعي إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، مشيرة إلي أن تل أبيب تحاول منع طهران من امتلاك القدرة على إرباك دفاعاتها الجوية.

فقد نقلت "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن استيائهم من استعداد إسرائيل توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، على نحو يعرقل جهود واشنطن لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتعتبر إسرائيل -حسب الصحيفة- الفرصة سانحة لأن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ لا تزال ضعيفة، ودفاعاتها الجوية متراجعة، فيما يواجه النظام الحاكم عددا من التحديات.

كما تخشى إسرائيل -وفق وول ستريت جورنال- من أن تتمكن إيران من إنتاج آلاف الصواريخ خلال السنوات القادمة وهو ما يكفي لإرباك أي دفاعات جوية.

جدل في الكنيست

وفيما يتعلق بلجنة التحقيق التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيلها للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قالت "يديعوت أحرونوت" إن جدلا واسعا يدور داخل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بسبب مشروع قانون تشكيل هذه اللجنة.

وقالت الصحيفة إن الائتلاف الحاكم يصر على تمرير المشروع لأنه يحد من مسؤولية نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– والحكومة، مشيرة إلى أنه يواجه عقبات كبيرة.

ومن أبرز هذه العقبات -وفق الصحيفة- معارضة المستشارة القانونية للحكومة، واحتمالات الطعن عليه أمام المحكمة العليا، فضلا عن خلافات الائتلاف نفسه بشأن الصيغة التي تتيح للسياسيين اختيار أعضاء اللجنة، وهو ما قد يعرضه لمشاكل قانونية جدية خلال الفترة المقبلة.

وفي جيروزاليم بوست، قال تقرير إن إسرائيل حلت في المرتبة الأخيرة وسجلت أكبر تراجع في تصنيفها السنوي على مؤشر العلامات الوطنية العالميّ وسط تراجع حاد لصورتها.

وأوضح التقرير أن الانتقادات لم تعد مقتصرة على القادة فقط، ولكنها امتدت إلى المجتمع نفسه حيث احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة في مؤشر الثقة والتعاطف والنيات الحسنة تجاه المواطنين.

إعلان

كما لفت إلى أن الإسرائيليين يواجهون تحديات كبيرة في الخارج تشمل التهديدات وقطع العلاقات في المجالات الثقافية والأكاديمية.

هدنة هشة في غزة

وعن الأوضاع في قطاع غزة، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل لم تتوقف عن قتل الفلسطينيين أكثر من يوم أو يومين متتاليين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ولفتت الصحيفة إلى أن الموت قد يصيب الغزيين أثناء نزهة عائلية أو حتى أثناء نومهم في خيمة، وأن الفلسطينيين في غزة قد يلقون حتفهم بمجرد عبورهم الخط الأصفر، الذي يمثل الحدود غير الواضحة بين شرق غزة وغربها.

واعتبرت نيويورك تايمز أن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين على يد الجيش "يسلط الضوء على هشاشة الهدنة مع وجود حدود يصعب تمييزها".

دعم تمرد في سوريا

وفي الشأن السوري، كشفت "نيويورك تايمز" عن أن اتصالات مخترقة وتحليلات مسربة على مواقع التوصل الاجتماعي أظهرت خططا لجنرالات ومسؤولين في جيش بشار الأسد لدعم التمرد وتسليح مقاتلين سوريين.

وقالت الصحيفة إن هذه الجهود تستهدف تقويض الحكومة السورية الوليدة، وربما استعادة جزء من البلاد عبر دعم تمرد مسلح من المنفى، مشيرة إلى أن واحدا من هؤلاء "دعم حملة ضغط في واشنطن بملايين الدولارات".

وختمت الصحيفة بالقول إن هؤلاء يأملون استعادة السيطرة من الساحل السوري بوصفه موطن العديد من المسؤولين العسكريين والمخابراتيين في نظام الأسد.