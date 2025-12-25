خطة تسلح إسرائيلية ضخمة تثير تساؤلات عبر المنصات

أشعلت خطة التسلح الإسرائيلية الضخمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، وسط تساؤلات بشأن دوافع تل أبيب للانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى السعي نحو الاكتفاء الذاتي في مجال السلاح.

وتحتل إسرائيل المرتبة الـ15 عالميا في استيراد الأسلحة، وتمثل نحو 2% من إجمالي واردات السلاح في العالم.

وتعد الولايات المتحدة أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل بنسبة 69%، تليها ألمانيا بـ30%، ثم إيطاليا بـ0.9%، إضافة إلى موردين آخرين بنسب أقل مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

لكن إسرائيل، وفق ما أعلنه نتنياهو، تسعى إلى تجاوز مرحلة الاعتماد على الخارج، إذ كشف عن موافقته على تخصيص أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل لبناء صناعة ذخائر إسرائيلية مستقلة، و"تقليل الاعتماد على أي طرف بما في ذلك الحلفاء".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يأتي هذا التوجه في ظل فرض حلفاء لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، قيودا على مبيعات الأسلحة بسبب الحرب على غزة، إلى جانب دعوات في بعض هذه الدول لحظر تصدير السلاح وفرض عقوبات.

تشكيك واسع

ورصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/12/25) جانبا من التفاعلات، إذ أعرب حساب يحمل "الشاهد" عن قناعته بأن التوجه الإسرائيلي يأتي في إطار التحسب لمرحلة قد يتراجع فيها الدعم الأميركي بسبب انشغالات عسكرية مستقبلية.

أعتقد بسبب حروب أميركا القادمة، لن يكون هناك دعم كلي لإسرائيل لذلك تتحضر للاعتماد على نفسها في حروبها. بواسطة الشاهد

أما حساب "سيمو" فقد شكك بقدرة إسرائيل على تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي من دون مظلة أميركية، خاصة أن نوعية التسليح التي تحتاجه تتجاوز إمكانياتها الذاتية.

كلام فارغ، إسرائيل بدون أميركا لا شيء، نوعية التسليح الذي تحتاجه إسرائيل يتجاوز إمكانياتها الذاتية. بواسطة سيمو

وأثار رومان تساؤلات بشأن عناصر التنفيذ الأساسية للخطة مثل التمويل والتكنولوجيا والمواد خام وغيرها، مشككا في قدرة إسرائيل على توفير متطلبات الصناعة العسكرية بشكل مستقل.

وهتجيب تمويل دولار منين؟ هتجيب تكنولوجيا عسكرية غربية منين؟ هتجيب المعادن ومعدات تصنيع وخامات منين؟ كلام دعائي فاشل. بواسطة رومان

وبدوره، ربط آدم الخطة الإسرائيلية بتداعيات ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 202 والعزلة الدولية المتزايدة، مع التشكيك في قدرتها على النجاح.

بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) إسرائيل انتهت دوليا وعالميا وهي تعرف أنه في المستقبل سوف تصبح منبوذة أكثر وسيتوقف الدعم الذي هو أساس وجودها، لذلك تسعى جاهدة للاعتماد على نفسها ولن تنجح في ذلك أبدا. بواسطة آدم

وفي السياق، ربطت تقارير إسرائيلية تصريحات نتنياهو حول التفوق الجوي الإسرائيلي بمقاتلات "إف-35" الأميركية، إذ تعد إسرائيل الوحيدة في المنطقة التي تمتلكها، إذ تشغل حاليا 45 مقاتلة "إف-35″، في حين توجد 30 طائرة إضافية قيد الطلب.