بولندا تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

قالت بولندا، اليوم الخميس، إن طائراتها اعترضت طائرة استطلاع روسية كانت تحلق فوق بحر البلطيق بالقرب من مجالها الجوي.

وأضاف الجيش البولندي أن طائراته المقاتلة اعترضت طائرة استطلاع روسية كانت تحلق بالقرب من حدود المجال الجوي ‌البولندي هذا الصباح فوق المياه الدولية لبحر البلطيق وتعرفت عليها بصريا، ورافقتها خارج منطقة مسؤوليتها.

وذكر الجيش البولندي أنه جرى ‌رصد أجسام تدخل المجال الجوي البولندي ليلا من اتجاه بيلاروسيا، مشيرا إلى أنه "بعد تحليل مفصل، اتضح أنها على الأرجح مناطيد تهريب، تتحرك وفقا لاتجاه الرياح وسرعتها".

وأضاف الجيش البولندي أنه جرى إغلاق جزء من ‌المجال الجوي فوق منطقة بودلاسكي بشمال شرق بولندا الواقعة على الحدود مع بيلاروسيا مؤقتا أمام حركة الطيران المدني لدواعي السلامة.

وتواصل الدول الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن بينها بولندا، حالة التأهب القصوى تحسبا لاختراقات محتملة للمجال الجوي، وذلك منذ سبتمبر/أيلول الماضي عندما انتهكت 3 طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا لمدة 12 دقيقة، بعد أيام من دخول أكثر من 20 طائرة مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي.