انتقادات لسياسة الطفل الواحد في الصين بعد وفاة "مهندستها"

أثارت وفاة بنغ بي يو الرئيسة السابقة ‍للجنة تنظيم الأسرة المعنية بسياسة الطفل الواحد في الصين انتقادات لاذعة هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي للسياسة التي أوقفت بكين العمل بها عام 2015.

وأشادت وسائل إعلام حكومية ببنغ التي تولت ⁠رئاسة اللجنة "المهندسة" لهذه السياسة بين عامي 1988 و1998، ووصفتها بأنها "قائدة متميزة" ​في عملها المتعلق بالمرأة والطفل.

لكن رد الفعل على ‍وسائل التواصل الاجتماعي في الصين على وفاة بنغ في بكين يوم الأحد، أي قبل عيد ميلادها الـ96 بقليل، أقل إيجابية.

فكتب أحد الأشخاص على ‍"مدونة ويبو" ⁠الصينية الشهيرة "هؤلاء الأطفال الذين فقدناهم.. ، ينتظرونك هناك في الآخرة".

ودفع القرار شبه الشامل الذي فرضته الصين بأحقية كل زوجين في إنجاب طفل واحد فقط منذ عام 1980 وحتى عام 2015 المسؤولين المحليين على إجبار النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض والتعقيم.

وأطلقت بكين سياسة الطفل الواحد ​إثر قلق قادة البلاد حينها من احتمال خروج ‌النمو السكاني عن السيطرة، لكن عدد سكان الصين، الذي كان الأعلى في العالم لفترة كبيرة، تباطأ في وقت لاحق، وانخفض في السنة الماضية للعام الثالث ‌على التوالي.

وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي إلى 1.39 مليار نسمة، بعد ‌أن أصبح أقل من تعداد سكان الهند ⁠في عام 2023.

ويحذر الخبراء من أن الاتجاه التنازلي سيتسارع في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تصدر بيانات عام 2025 الشهر المقبل.

وأدى تقلص تعداد السكان وزيادة معدل الشيخوخة إلى ‌إثارة المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصادات العالم سيعاني من انخفاض أعداد العمالة.

ومن المرجح أيضا أن يؤدي ارتفاع تكاليف رعاية المسنين وأموال التقاعد إلى وضع ضغوط إضافية على ميزانية الحكومات المحلية المثقلة بالديون بالفعل.